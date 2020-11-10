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В центре Пензы начали возводить конструкцию для защиты фонтана в зимний период

15:46 | 10.11.2020 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Рабочие приступили к монтажу укрывной конструкции для защиты оборудования и облицовки чаши нового светомузыкального фонтана в центре Пензы от снега, дождя и ветра в зимний период.

В центре Пензы начали возводить конструкцию для защиты фонтана в зимний период

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На первом этапе они сооружают деревянный каркас. Ожидается, что впоследствии на него будет уложена ламинированная водостойкая фанера, а затем — тент.

Работы ведутся по заказу МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы».

20 октября учреждение объявило электронный аукцион, на который поступило несколько заявок. 6 ноября победителем был признан индивидуальный предприниматель Александр Карташов, выразивший готовность выполнить весь объем за 1 млн. 350 тыс. рублей, что на 900 тыс. рублей ниже начальной (максимальной) цены.

Согласно данным портала госзакупок, контракт с исполнителем пока не заключен.

Как отмечается в техническом задании, срок выполнения всех работ — 30 дней, при этом монтаж каркасно-обшивной укрывной конструкции необходимо завершить до 27 ноября. Гарантия составит полгода.

Демонтаж, перевозка и хранение конструкции в летний период проектом контракта не предусмотрены.

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