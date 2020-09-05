В Пензе открыт новый светомузыкальный фонтан Общество

Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Новый светомузыкальный фонтан открыт в районе улицы Московской в Пензе в рамках празднования 357-летия со дня основания города в субботу, 5 сентября.

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Перед официальным запуском к собравшимся обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который отметил, что за последнее время региональный центр заметно преобразился.

«Немало сделано для создания комфортной среды, благоустройства нашего любимого города. Восстановлен Спасский кафедральный собор, площадь вокруг собора. Привели в порядок оборонительный вал, ряд скверов», — сказал он.

Иван Белозерцев добавил, что открытие нового фонтана стало еще одним долгожданным событием.

Губернатор поблагодарил Сбербанк и лично его руководителя Германа Грефа за поддержку проекта по строительству фонтана и выделение на эти цели 100 млн. рублей.

В свою очередь председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко, который прибыл в Пензу для участия в мероприятии, обратил внимание на то, что это не первый фонтан, обустроенный при участии кредитно-финансового учреждения.

«Сбербанк традиционно поддерживает большое количество социальных и культурных проектов в стране. [...] С каждым разом эти фонтаны становятся наиболее технологичными, наиболее совершенными», — подчеркнул он.

Поздравляя жителей Пензы с Днем города, Александр Анащенко пожелал им здоровья, счастья, успехов, процветания и всего самого наилучшего.

Затем состоялся торжественный запуск фонтана, после чего на сцене выступила группа Burito.

Новый светомузыкальный фонтан в центре Пензы является комбинированным. Он состоит из центральной чаши с открытой водой, к которой примыкают две пешеходные. Общая длина комплекса составляет 53 метра, ширина — 13,4.

Фонтан оснащен видеопроектором, лазерной установкой для проецирования изображений на водный экран и акустической системой, что позволяет проводить зрелищные шоу, а также демонстрировать разнообразный контент, в том числе при проведении образовательных мероприятий.

Водные картины фонтана создаются 275 струями. Для подсветки используется более 300 светильников.

Ранее при поддержке Сбербанка были построены фонтаны в Саратове, Петергофе, Ярославле, Калининграде, Владимире, Воронеже, Рязани, Перми, Ижевске, Южно-Сахалинске, Новосибирске, Курске, Минске и Ростове-на-Дону.

В Пензе одновременно с обустройством современного фонтана была обновлена прилегающая площадь. Работы финансировались из бюджетов трех уровней — федерального, областного и городского — по программе формирования современной городской среды.