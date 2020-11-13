В Пензе планируют отказаться от хороводов вокруг елок Общество

Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Хороводы вокруг елок не планируется включать в программу предстоящих новогодних мероприятий в Пензе. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

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«Планируем отказаться от хороводов вокруг елок. При этом проведем показы новогодних спектаклей. Посадка зрителей будет осуществляться с учетом социального дистанцирования с соблюдением всех санитарных требований», — сказала она в ходе заседания штаба по профилактике коронавируса, состоявшегося в администрации Пензы в минувший четверг, 12 ноября.

Вера Фейгина добавила, что также намечены мероприятия на свежем воздухе.

«Все артисты будут проходить контроль температурного режима перед началом выступлений», — отметила она.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин обратил внимание на риски, которые существуют при организации праздников на дому.

«Важно, чтобы родители не подвергали своих детей опасности и воздержались от организации праздников на дому с участием аниматоров, Дедов Морозов и Снегурочек. Мы не можем проконтролировать категорию граждан, которые оказывают эти услуги», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.