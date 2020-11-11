Власти уточнили, что предполагает третий этап снятия ограничений в Пензенской области Общество

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Пункт 15 постановления губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», в котором говорится о переходе региона с 21 июля 2020 года на третий этап снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, изложен в новой редакции.

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Соответствующее постановление, которое и.о. губернатора Николай Симонов подписал накануне, опубликовано на сайте областного правительства в среду, 11 ноября.

«Считать Пензенскую область с 21 июля 2020 года перешедшей на третий этап снятия ограничений с сохранением следующих условий: работа в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения (предприятия), или введение, где возможно, посменной работы; ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах; соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы; соблюдение дезинфекционного режима; соблюдение социального дистанцирования (не менее полутора метров); проведение интенсивной информационной работы с населением; использование населением личного транспорта», — говорится в тексте документа.

В нем добавляется, что на данном этапе предусмотрено функционирование всех образовательных организаций, а также предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади объекта.

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«[Разрешено] проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии очного присутствия граждан до 50% от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия при одновременном соблюдении условий методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — уточняется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.



Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.

