EN
23:12:00 Среда, 11 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Власти уточнили, что предполагает третий этап снятия ограничений в Пензенской области

19:25 | 11.11.2020 | Общество

Печать

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Пункт 15 постановления губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», в котором говорится о переходе региона с 21 июля 2020 года на третий этап снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, изложен в новой редакции.

Власти уточнили, что предполагает третий этап снятия ограничений в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее постановление, которое и.о. губернатора Николай Симонов подписал накануне, опубликовано на сайте областного правительства в среду, 11 ноября.

«Считать Пензенскую область с 21 июля 2020 года перешедшей на третий этап снятия ограничений с сохранением следующих условий: работа в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения (предприятия), или введение, где возможно, посменной работы; ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах; соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы; соблюдение дезинфекционного режима; соблюдение социального дистанцирования (не менее полутора метров); проведение интенсивной информационной работы с населением; использование населением личного транспорта», — говорится в тексте документа.

В нем добавляется, что на данном этапе предусмотрено функционирование всех образовательных организаций, а также предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади объекта.

Читайте также

В Пензенской области введены новые ограничения из-за коронавируса

«[Разрешено] проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий при условии очного присутствия граждан до 50% от единовременной пропускной способности в месте проведения мероприятия при одновременном соблюдении условий методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — уточняется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 26 ноября.

Новости партнеров
Читайте также
Николай Симонов провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии В пензенском Минздраве разъяснили, кому обязательно делают тесты на коронавирус
В Пензе мужчина лишился около 600 тыс. рублей после разговора с незнакомкой Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 12 районах
Пензенские поисковики отмечены на окружном слете Житель Кобылкино подозревается в незаконной рубке деревьев почти на 650 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама