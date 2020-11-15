В Пензе планируется повысить стоимость проезда на маршрутах №25 и №40 Общество

Пенза, 15 ноября 2020. PenzaNews. Вопрос о повышении стоимости проезда на маршрутах №25 и №40, обслуживаемых муниципальным перевозчиком, обсуждается в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Мы не скрываем, что 25-й, 40-й [маршруты] работают в убыток. Пока мы субсидируем эти маршруты. Видимо, у нас будет повышение», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в мэрии в воскресенье, 15 ноября, на который был приглашен ограниченный круг журналистов.

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По словам Андрея Лузгина, проезд подорожает, «но не до такого уровня», как у частных перевозчиков.

«Было предложение повысить до уровня 25 рублей стоимость проезда. Мы пока его обсуждаем. Я думаю, что в январе это повышение произойдет, но оно будет в любом случае меньше, чем 32 рубля», — отметил мэр.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Пензы, маршруты №25 и №40 обслуживает муниципальное бюджетное учреждение «Автомобильное транспортное хозяйство» (МБУ «АТХ»).

Стоимость проезда в автобусах малого класса №25 «Поселок Нефтяник — Центральный рынок» и №40 «Стадион «Пенза» — поселок Нефтяник» составляет 20 рублей.