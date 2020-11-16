В Пензенской области стартовала акция «Сурский край – без наркотиков!» Общество

Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Ежегодная акция «Сурский край – без наркотиков!» стартовала в Пензенской области в понедельник, 16 ноября.

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В связи с этим к жителям региона обратилась прокурор области Наталья Канцерова.

«Среди проблем, стоящих перед обществом, проблема наркомании занимает одно из первых мест. Однако только усилий правоохранительных органов в борьбе с наркоугрозой недостаточно. Каждый гражданин не должен оставаться равнодушным к указанной проблеме. Только сообща можно искоренить это зло», — отметила она.

Наталья Канцерова напомнила, что в прокуратуре региона уже восьмой год действует горячая линия, на которую принимаются сообщения о фактах незаконного хранения, распространения и употребления запрещенных веществ.

«Мы надеемся на тесное и плодотворное сотрудничество», — добавила она.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, антинаркотическая акция продлится по 13 декабря.