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В Пензе стоимость проезда в маршрутках №13 и №30 снижена до 27 рублей

13:50 | 17.11.2020 | Общество

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Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Руководство группы компаний «Меркурий» приняло решение о снижении стоимости проезда в маршрутках №13 и №30 до 27 рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

В Пензе стоимость проезда в маршрутках №13 и №30 снижена до 27 рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях увеличения пассажиропотока на низкорентабельных маршрутах группой компаний «Меркурий» принято решение о снижении стоимости проезда на двух муниципальных маршрутах: №13 «Гостиница «Пенза» — улица Рахманинова» и №30 «Арбековская застава» — аэропорт», — отмечается в тексте.

Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы, работу автобусов малого класса №13 обеспечивает ООО «Меркурий», №30 — ООО «Меркурий-авто-6».

Ранее обе компании в числе других частных перевозчиков повысили стоимость проезда на обслуживаемых маршрутах. В автобусах большой вместимости она выросла с 23 до 27 рублей, в маршрутках — с 27 до 32 рублей.

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