В 2021 году на вокзале Пенза-I приступят к созданию музейно-выставочного центра Общество

Пенза, 19 ноября 2020. PenzaNews. Работы по созданию музейно-выставочного центра в помещении бывшего ресторана в здании железнодорожного вокзала Пенза-I будут начаты в 2021 году. Соответствующая договоренность достигнута по итогам встречи врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова с представителями Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и дирекции вокзала.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области, КбшЖД выделит 4 млн. рублей на ремонт.

«Планируется, что вновь созданный музейный объект станет одним из крупнейших в Поволжье, расположенных на территории железнодорожных вокзалов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что концепцию МВЦ еще только предстоит разработать, при этом уже решено, что часть помещения будет отдана под мультимедийную экспозицию — самую большую в Пензенской области.