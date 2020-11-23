Пензенская область присоединится к проведению акции «Географический диктант» Общество

Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. 76 площадок для проведения просветительской акции «Географический диктант» зарегистрировано в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в региональном отделении Русского географического общества (РГО).

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«Диктант состоится при любых условиях, обязательно с учетом особенностей эпидемиологической ситуации в регионе», — сказали в РГО.

В отделении добавили, что в случае ухудшения эпидобстановки предусмотрен перевод площадок из очного в дистанционный режим работы.

Акция «Географический диктант» проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года. Среди ее основных задач — повышение интереса к географии страны среди населения.

В 2020 году акция состоится 29 ноября. Центральной площадкой станет МГУ имени М.В. Ломоносова.

Проверить свои знания можно будет и в интернете. Онлайн-диктант стартует в тот же день, когда и на оффлайн-площадках, но продлится в течение нескольких суток.