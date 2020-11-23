EN
19:18:14 Понедельник, 23 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область присоединится к проведению акции «Географический диктант»

08:55 | 23.11.2020 | Общество

Печать

Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. 76 площадок для проведения просветительской акции «Географический диктант» зарегистрировано в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в региональном отделении Русского географического общества (РГО).

Пензенская область присоединится к проведению акции «Географический диктант». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Диктант состоится при любых условиях, обязательно с учетом особенностей эпидемиологической ситуации в регионе», — сказали в РГО.

В отделении добавили, что в случае ухудшения эпидобстановки предусмотрен перевод площадок из очного в дистанционный режим работы.

Акция «Географический диктант» проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года. Среди ее основных задач — повышение интереса к географии страны среди населения.

В 2020 году акция состоится 29 ноября. Центральной площадкой станет МГУ имени М.В. Ломоносова.

Проверить свои знания можно будет и в интернете. Онлайн-диктант стартует в тот же день, когда и на оффлайн-площадках, но продлится в течение нескольких суток.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензу поступила мобильная лаборатория для обучения детей безопасному поведению на дорогах В Пензе установлена личность мужчины, подозреваемого в краже денег из пиццерии
В Пензенской области с марта зарегистрировано около 15,5 тыс. случаев внебольничной пневмонии В пензенском водоеме обнаружено вмерзшее в лед тело мужчины
Пензенские предприятия сферы услуг столкнулись с новым видом мошенничества Художница Анна Король умерла на 95-м году жизни
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама