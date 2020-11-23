Губернатор поручил подготовить комплексный план создания велодорожек в Пензе Общество

Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить комплексный план создания велодорожек в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он обратил внимание на то, что в настоящее время в данном направлении предпринимаются разрозненные шаги.

В качестве примера глава региона привел велодорожку, обустроенную в ходе реализации первого этапа реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной.

«Какой смысл в велодорожке, если она заканчивается у «Воейкова», спортивного комплекса?», — отметил Иван Белозерцев в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 23 ноября.

По мнению губернатора, тот факт, что не предпринимается никаких усилий по продлению велодорожки в направлении Западной или Южной поляны, является недоработкой мэра и главы администрации района.

«Слушайте, я устал уже подавать идеи, инициативы, потом еще и самому их исполнять. Есть общий посыл — развитие велодорожек по областному центру, давайте занимайтесь», — сказал он.

Иван Белозерцев призвал главу администрации Пензы Андрея Лузгина обратить внимание на данный вопрос.

«Должен быть комплексный план развития велодорожек в Пензе», — поставил задачу губернатор.