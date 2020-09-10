Первый этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до Терновки завершен досрочно Общество

Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Первый этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, в рамках которого работы на участке до улицы Бийской планировалось завершить осенью 2021 года, выполнен досрочно. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Подрядная компания осуществила переустройство коммуникаций и расширила проезжую часть. На участке дороги установлены новые остановочные павильоны, предусмотрены заездные карманы для общественного транспорта.

В районе выезда на трассу «Пенза — Тамбов» обустроена кольцевая транспортная развязка.

В роли заказчика работ по реконструкции выступило ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

Контракт на выполнение первого этапа, который вошел в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), был заключен с ООО «Автодорога». Изначально его цена составляла около 391 млн. рублей. Согласно данным портала госзакупок, к настоящему времени она выросла до 412 млн. 636 тыс. 404 рублей. Предусмотрено финансирование из федерального и регионального бюджетов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 августа 2020 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило с ООО «Автодорога» контракт на проведение второго этапа реконструкции. Его цена составила более 786 млн. рублей.

Работы будут выполняться на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной. Завершить их планируется до 31 октября 2022 года.

Всего предусмотрено три этапа реконструкции. На завершающем работы будут выполняться от улицы Бийской до пересечения улиц Рябова и Перспективной.