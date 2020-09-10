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Первый этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до Терновки завершен досрочно

15:34 | 10.09.2020 | Общество

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Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Первый этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, в рамках которого работы на участке до улицы Бийской планировалось завершить осенью 2021 года, выполнен досрочно. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первый этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до Терновки завершен досрочно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Подрядная компания осуществила переустройство коммуникаций и расширила проезжую часть. На участке дороги установлены новые остановочные павильоны, предусмотрены заездные карманы для общественного транспорта.

В районе выезда на трассу «Пенза — Тамбов» обустроена кольцевая транспортная развязка.

В роли заказчика работ по реконструкции выступило ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

Контракт на выполнение первого этапа, который вошел в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), был заключен с ООО «Автодорога». Изначально его цена составляла около 391 млн. рублей. Согласно данным портала госзакупок, к настоящему времени она выросла до 412 млн. 636 тыс. 404 рублей. Предусмотрено финансирование из федерального и регионального бюджетов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 августа 2020 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило с ООО «Автодорога» контракт на проведение второго этапа реконструкции. Его цена составила более 786 млн. рублей.

Работы будут выполняться на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной. Завершить их планируется до 31 октября 2022 года.

Всего предусмотрено три этапа реконструкции. На завершающем работы будут выполняться от улицы Бийской до пересечения улиц Рябова и Перспективной.

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