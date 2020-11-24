Полковник юстиции Александр Цымбал скончался на 54-м году жизни Общество

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Почетный работник судебной системы, временно исполняющий должность председателя Пензенского гарнизонного военного суда полковник юстиции Александр Цымбал скончался на 54-м году жизни.

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«На всех этапах жизненного пути Александра Витальевича отличала активная жизненная позиция, принципиальность, честность, преданность делу укрепления законности и правопорядка. Он обладал высоким чувством ответственности за порученное дело, служебные интересы всегда ставил выше личных, подавал пример коллегам и гражданам в повседневной работе, поднимая в обществе авторитет военных судов и судебной власти в целом. В сердцах многих людей он останется как человек необыкновенной души, порядочности и доброты», — говорится в некрологе, размещенном на сайте управления судебного департамента в Пензенской области.

В нем уточняется, что церемония прощания с покойным пройдет в филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в Пензе в предстоящую среду, 25 ноября.

Цымбал Александр Витальевич родился в Мончегорске Мурманской области в 1967 году.

В 1986 году поступил на военную службу в Вооруженные силы, став курсантом Курганского высшего военно-политического училища.

По его окончании был секретарем комитета ВЛКСМ авиационно-технической базы ВВС Черноморского флота Минобороны СССР, помощником начальника, заместителем начальника по работе с личным составом авиационно-технической комендатуры ВВС Черноморского флота.

В 1997 году окончил Военный университет Минобороны России по специальности «Юриспруденция». В 2000 году прошел курсы факультета переподготовки и повышения квалификации Военного университета Минобороны России по специальности «Судебная работа».

С июня по ноябрь 1997 года — член военного суда Пензенского гарнизона Приволжского федерального округа без права рассмотрения судебных дел, в ноябре 1997 года был назначен судьей данного суда на 3-летний срок полномочий, в декабре 2000 — без ограничения срока полномочий.

С августа 2004 года замещал должность заместителя председателя Пензенского гарнизонного военного суда.

23 марта 2009 года был назначен председателем данного суда на 6-летний срок полномочий.

С 2007 года — ветеран военной службы.

Решением Высшей квалификационной коллегии судей РФ от 27 сентября 2013 года ему был присвоен пятый квалификационный класс.

С марта 2015 года в связи с истечением срока полномочий председателя продолжал осуществлять полномочия судьи Пензенского гарнизонного военного суда.

В сентябре 2019 года на него было возложено временное исполнение полномочий по вакантной должности председателя Пензенского гарнизонного военного суда.

Был награжден медалями «За отличие в военной службе» I–III степеней, «За воинскую доблесть» II степени, почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области, медалями «150 лет судебной реформы в России» и «20 лет судебному департаменту при Верховном суде Российской Федерации», почетной грамотой судебного департамента при Верховном суде РФ.

В 2018 году ему было присвоено звание «Почетный работник судебной системы».