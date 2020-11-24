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Архив РАН и комитет по делам архивов Пензенской области договорились о сотрудничестве

12:08 | 24.11.2020 | Общество

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Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Комитет по делам архивов Пензенской области и ФГБУН «Архив Российской академии наук» заключили соглашение о сотрудничестве.

Архив РАН и комитет по делам архивов Пензенской области договорились о сотрудничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Стороны договорились об обмене информацией об архивных материалах и копиями документов выдающихся деятелей науки.

Кроме того, предусмотрено проведение совместных научных конференций, подготовка публикаций архивных документов, выставок.

Также запланирован обмен делегациями для изучения передового опыта в области архивного дела.

«Основанный в 1728 году архив РАН является старейшим академическим научным архивом в России. В настоящее время он соединяет функции крупнейшего в стране хранилища научной документации, головного архива Российской академии наук и научно-исследовательского института», — отметили в комитете по делам архивов Пензенской области.

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