Проблему подтопления дороги на улице Рябова в Пензе намечено решить в ходе ремонта — мэр Общество

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Проблему подтопления дороги на улице Рябова в Пензе, которая во время обильных осадков частично оказывается под водой, планируется решить в ходе предстоящего ремонта. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«В настоящее время разрабатывается проект ремонта проблемного участка с обустройством ливневой канализации. После того как будет известна стоимость работ, примем решение в какую программу его включить», — пояснил он в ходе приема граждан, состоявшегося в дистанционном формате.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего в адрес Андрея Лузгина поступило девять обращений.

Согласно данным портала госзакупок, 21 июля 2020 года муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с ООО «Проектная контора «Тракт» в лице генерального директора Романа Кучина контракт на подготовку проектной документации на капремонт автодороги на улице Рябова.

В задании на проектирование указано, что необходимо предусмотреть капитальный ремонт существующей дороги с доведением до нормативных параметров дорожного полотна, устройством тротуаров, ливневой канализации и наружного освещения.

Срок окончания работ — 15 марта 2021 года.