EN
17:10:25 Четверг, 26 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Проблему подтопления дороги на улице Рябова в Пензе намечено решить в ходе ремонта — мэр

12:30 | 26.11.2020 | Общество

Печать

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Проблему подтопления дороги на улице Рябова в Пензе, которая во время обильных осадков частично оказывается под водой, планируется решить в ходе предстоящего ремонта. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

Проблему подтопления дороги на улице Рябова в Пензе намечено решить в ходе ремонта — мэр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время разрабатывается проект ремонта проблемного участка с обустройством ливневой канализации. После того как будет известна стоимость работ, примем решение в какую программу его включить», — пояснил он в ходе приема граждан, состоявшегося в дистанционном формате.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего в адрес Андрея Лузгина поступило девять обращений.

Согласно данным портала госзакупок, 21 июля 2020 года муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с ООО «Проектная контора «Тракт» в лице генерального директора Романа Кучина контракт на подготовку проектной документации на капремонт автодороги на улице Рябова.

В задании на проектирование указано, что необходимо предусмотреть капитальный ремонт существующей дороги с доведением до нормативных параметров дорожного полотна, устройством тротуаров, ливневой канализации и наружного освещения.

Срок окончания работ — 15 марта 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и Пензенском районе Прокуратура проверит наличие противовирусных препаратов в пензенских аптеках и цены на них
В Пензенской области на продавца составили протокол за отказ обслуживать покупателя без маски В Заречном пациенты с COVID-19 начали получать бесплатные лекарства — Климанов
В Пензенской области открыта горячая линия по профилактике ВИЧ В Городищенском районе мужчину до смерти забили ломом
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама