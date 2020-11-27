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Пензенская гордума решила объявить благодарность Владимиру Голутвину и Вадиму Матюшину

20:59 | 27.11.2020 | Общество

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Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Пензенская городская дума решила объявить благодарность Владимиру Голутвину и Вадиму Матюшину, возглавляющим поисковые отряды «Пензаэнерго» и «Комбат», за многолетнюю активную гражданско-патриотическую работу и большой вклад в дело увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Пензенская гордума решила объявить благодарность Владимиру Голутвину и Вадиму Матюшину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данный вопрос был рассмотрен в ходе 17-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 27 ноября.

Докладчиком по нему выступил заместитель главы города Пензы Иван Краснов.

Он сообщил, что ранее соответствующие материалы были рассмотрены наградной комиссией гордумы, а затем — постоянной комиссией по местному самоуправлению.

После обсуждения проект решения был вынесен на голосование.

«Большинством голосов решение принято: 20 — за, против — семь, воздержались — четыре», — объявил результаты глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Мутовкин.

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