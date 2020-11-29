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Иван Белозерцев поздравил жительниц Пензенской области с Днем матери

10:02 | 29.11.2020 | Общество

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Пенза, 29 ноября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жительниц региона с Днем матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

Иван Белозерцев поздравил жительниц Пензенской области с Днем матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Примите самые сердечные поздравления с замечательным праздником — Днем матери! Нет на свете сильнее и благороднее материнской любви. Она делает нас сильнее, помогает преодолевать любые трудности и добиваться успехов, ведь мама — наш первый и самый главный наставник и преданный друг. И пока бьется беспокойное сердце матери, она всегда помнит и заботится о своих детях. Мы в неоплатном долгу перед вами», — сказал глава региона.

Он напомнил, что в знак искренней признательности и благодарности в 2020 году вблизи Спасского кафедрального собора в Пензе был установлен памятник матери.

«Земной поклон вам, дорогие мамы и бабушки! В этот торжественный день искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, удачи во всех делах, исполнения заветных желаний, успехов и процветания вашим детям, достойного будущего внукам!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.

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