Памятник матери открыт в Пензе Общество

Пенза, 25 сентября 2020. PenzaNews. Памятник матери, который был установлен на улице Московской в Пензе неподалеку от здания епархиального управления и Спасского кафедрального собора еще в августе, торжественно открыт в пятницу, 25 сентября.

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Обращаясь к участникам церемонии, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал это событие историческим.

«Мы давно шли к созданию этого памятника, много-много лет. Много думали, размышляли. [...] Много спорили, много обсуждали это. Я считаю, что это нормально. Я давно поймал себя на мысли, что каждый из нас хотел бы в этом памятнике увидеть свою маму; маму, которая родила тебя, которая воспитала, но это просто невозможно. Памятник матери — это собирательный образ», — отметил он.

Затем слово было предоставлено председателю женсовета пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, многодетной матери Раисе Хайдаровой, которая обратила внимание на то, что во все времена художники, поэты и скульпторы воспевали материнство.

«В разных уголках мира памятники матери, художественные композиции на эту тему созданы в большом количестве. Сегодня и наша Пенза тоже приобретает эту прекрасную реликвию», — сказала она.

Раиса Хайдарова выразила мнение, что удачно выбрано место для установки скульптуры, которое предложил лично Иван Белозерцев.

«Это место как нельзя глубоко символизирует и соответствует замыслу того, что мы сегодня хотим увековечить. Это место высоко, свято и спокойно», — подчеркнула она.

В свою очередь автор памятника матери, московский скульптор Георгий Курдов — сын заслуженного художника России Владимира Курдова и брат министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой — признался, что открытие данной композиции является для него волнительным событием.

«Отец мой — скульптор, заслуженный художник России — сделал и в Пензе, и в Пензенской области очень много монументальных работ. [...] Я думаю, что, если бы он был жив, он бы сказал бы мне, что это хорошо, и гордился бы этим», — предположил он.

Георгий Курдов поблагодарил членов авторского коллектива Николая Иванова и Владимира Павлова за плодотворное сотрудничество, компанию «Гражданпроект» за благоустройство участка для размещения скульптурной композиции, Ивана Белозерцева, которого он назвал «родителем идеи», за инициативу установки памятника, а также всех, кто внес свой вклад в реализацию данного проекта.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году губернатор Иван Белозерцев предложил установить в Пензе памятник матери.

Изначально был объявлен конкурс проектов памятника, в качестве вариантов размещения которого рассматривались Фонтанная и Юбилейная площади, а также сквер на улице Славы. В итоге специальная комиссия большинством голосов присудила победу работе «Ладушки» скульптора Николая Мордовина. Однако его задумка вызвала протест в обществе.

В октябре 2017 года Иван Белозерцев поручил архитекторам проработать несколько вариантов памятника и найти тот, который одобрят и специалисты, и население. Он сообщил также, что памятник матери планируется разместить вблизи Соборной площади — там, где располагается стела «Слава Героям».

В феврале 2018-го губернатор потребовал установить памятник матери до конца года.

В августе на базе регионального отделения Союза женщин России был создан общественный совет для обсуждения проекта памятника матери. Вскоре был объявлен новый конкурс проектов. Согласно обнародованным данным, на него поступило 20 работ, из которых экспертный совет выбрал три. Они были выставлены на народное голосование, которое проводилось с 24 декабря 2018 года по 30 января 2019-го. Отдать свой голос предлагалось на сайте регионального правительства. Для этого требовалась регистрация на портале госуслуг. Для каждого варианта было показано лишь одно изображение — с определенного ракурса.



Всего в голосовании приняли участие менее 1,5 тыс. человек. Победу одержал эскиз, в поддержку которого было отдано 819 голосов.

8 февраля 2019 года Светлана Кудинова, которая на тот момент занимала пост председателя реготделения Союза женщин России, сообщила, что наибольшее число голосов набрал проект московского скульптора Георгия Курдова — брата министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой. Она пояснила, что пока не определено, где именно в Пензе будет установлен монумент, из какого материала его предлагается выполнить, а также каков бюджет проекта и за счет каких средств его планируется реализовать.

В феврале 2020 года вице-мэр Пензы Магомед Агамагомедов проинформировал, что окончательное решение о месте установки памятника матери еще не принято.

В мае стало известно, что скульптурная композиция будет размещена вблизи Спасского кафедрального собора.

В августе памятник был установлен.