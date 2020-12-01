Статистику по коронавирусу в Заречном представили с помощью инфографики

Заречный, 1 декабря 2020. PenzaNews. Оперативные данные о выявлении новых случаев заражения коронавирусом и количестве выздоровевших пациентов теперь отображаются на сайте администрации Заречного Пензенской области с помощью инфографики.
По словам главы города Олега Климанова, доводить статистику до граждан в таком формате начали с 30 ноября.
«Как я и обещал, с понедельника на сайте администрации раздел «Коронавирус» сделали более информативным. Добавили инфографику, которая охватывает недельный интервал», — написал он в Instagram.
Комментируя итоги минувшей недели, Олег Климанов отметил, что ситуация по прежнему остается напряженной.
«195 вновь выявленных случаев, 163 человека выздоровели. Прирост за неделю несколько снизился, но говорить о том, что начался спад заболеваемости еще рано, поэтому продолжаем соблюдать масочный режим, соцдистанцию, дезинфекцию. Спасибо за понимание и крепкого всем здоровья!» — отметил глава ЗАТО.