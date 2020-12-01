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Статистику по коронавирусу в Заречном представили с помощью инфографики

12:13 | 01.12.2020 | Общество

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Заречный, 1 декабря 2020. PenzaNews. Оперативные данные о выявлении новых случаев заражения коронавирусом и количестве выздоровевших пациентов теперь отображаются на сайте администрации Заречного Пензенской области с помощью инфографики.

Статистику по коронавирусу в Заречном представили с помощью инфографики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам главы города Олега Климанова, доводить статистику до граждан в таком формате начали с 30 ноября.

«Как я и обещал, с понедельника на сайте администрации раздел «Коронавирус» сделали более информативным. Добавили инфографику, которая охватывает недельный интервал», — написал он в Instagram.

Комментируя итоги минувшей недели, Олег Климанов отметил, что ситуация по прежнему остается напряженной.

«195 вновь выявленных случаев, 163 человека выздоровели. Прирост за неделю несколько снизился, но говорить о том, что начался спад заболеваемости еще рано, поэтому продолжаем соблюдать масочный режим, соцдистанцию, дезинфекцию. Спасибо за понимание и крепкого всем здоровья!» — отметил глава ЗАТО.

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