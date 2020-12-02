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В Камешкирском районе прокуратура потребовала обеспечить жильем молодого мужчину

09:21 | 02.12.2020 | Общество

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Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Прокуратура в судебном порядке потребовала от администрации Камешкирского района Пензенской области обеспечить жильем мужчину 1999 года рождения из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Камешкирском районе прокуратура потребовала обеспечить жильем молодого мужчину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, он воспитывался в приемной семье, поскольку в 2008 году остался без попечения матери, а отец в свидетельстве о рождении указан не был.

«В 2018 году по заявлению молодого человека постановлением главы администрации Камешкирского района он был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилым помещением специализированного фонда по договору найма. В декабре того же года молодой человек был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил. По возвращении из армии в декабре 2019 года, вопреки требованиям федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», мужчина не был обеспечен жилым помещением, собственного жилья не имел», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по результатам проведенной проверки прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации Камешкирского района обеспечить молодого человека жилым помещением.

«Исковое заявление находится на рассмотрении», — отметили в прокуратуре Пензенской области.

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