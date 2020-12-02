EN
15:14:41 Среда, 2 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе волонтеров штаба «Мы вместе» обеспечат горячим питанием

11:12 | 02.12.2020 | Общество

Печать

Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Волонтеры штаба «Мы вместе», действующего в Пензе на базе реготделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), будут бесплатно обедать в столовой Законодательного собрания области в декабре. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В Пензе волонтеров штаба «Мы вместе» обеспечат горячим питанием. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Помимо этого, решен вопрос с компенсацией затрат на бензин тем волонтерам, которые при оказании населению помощи с доставкой продуктов, лекарств и предметов первой необходимости используют личный транспорт.

Для них приобретены транспортные карты.

По словам председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина, решение поддержать добровольцев приняли депутаты, входящие в состав фракции «Единая Россия».

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензенской области лишился более 330 тыс. рублей после беседы с незнакомцем В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 22 детей
В Росалкогольрегулирование направлены материалы на аннулирование лицензии «Мясной лавки» Уголовное дело возбуждено по факту травмирования тракториста, сорвавшегося с крыши
В Пензе из магазина изъято более 3,7 тыс. пар обуви без маркировки В Пензе подведены итоги работы по благоустройству дворов
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама