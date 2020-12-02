В Пензе волонтеров штаба «Мы вместе» обеспечат горячим питанием Общество

Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Волонтеры штаба «Мы вместе», действующего в Пензе на базе реготделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), будут бесплатно обедать в столовой Законодательного собрания области в декабре. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

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Помимо этого, решен вопрос с компенсацией затрат на бензин тем волонтерам, которые при оказании населению помощи с доставкой продуктов, лекарств и предметов первой необходимости используют личный транспорт.

Для них приобретены транспортные карты.

По словам председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина, решение поддержать добровольцев приняли депутаты, входящие в состав фракции «Единая Россия».