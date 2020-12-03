После вмешательства прокуратуры разработан паспорт безопасности ТЦ «Гидростроевский» Общество

Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель Светлана Тоцкая после вмешательства прокуратуры провела обследование и категорирование торгового центра «Гидростроевский» на улице Экспериментальной в Пензе, а также разработала паспорт безопасности объекта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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«В ходе проверок соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей прокуратура Первомайского района Пензы установила, что на ТЦ «Гидростроевский» не разработан паспорт безопасности, отсутствует его категорирование. Прокурор района обратился в суд с иском к арендатору нежилого помещения, в котором находится указанный торговый центр, о возложении обязанности обеспечить безопасные условия нахождения в нем граждан», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в процессе рассмотрения дела предприниматель частично исполнила заявленные требования, решением суда на нее возложена обязанность согласовать разработанный паспорт безопасности ТЦ «Гидростроевский» с соответствующими ведомствами.

«Решение суда в законную силу не вступило», — отметили в прокуратуре региона.