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После вмешательства прокуратуры разработан паспорт безопасности ТЦ «Гидростроевский»

10:19 | 03.12.2020 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель Светлана Тоцкая после вмешательства прокуратуры провела обследование и категорирование торгового центра «Гидростроевский» на улице Экспериментальной в Пензе, а также разработала паспорт безопасности объекта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

После вмешательства прокуратуры разработан паспорт безопасности ТЦ «Гидростроевский». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверок соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей прокуратура Первомайского района Пензы установила, что на ТЦ «Гидростроевский» не разработан паспорт безопасности, отсутствует его категорирование. Прокурор района обратился в суд с иском к арендатору нежилого помещения, в котором находится указанный торговый центр, о возложении обязанности обеспечить безопасные условия нахождения в нем граждан», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в процессе рассмотрения дела предприниматель частично исполнила заявленные требования, решением суда на нее возложена обязанность согласовать разработанный паспорт безопасности ТЦ «Гидростроевский» с соответствующими ведомствами.

«Решение суда в законную силу не вступило», — отметили в прокуратуре региона.

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