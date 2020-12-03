В Пензе у «Первопоселенца» планируется обустроить место для прогулок Общество

Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Новое место для прогулок планируется создать вблизи памятника «Первопоселенец» в Пензе благодаря переустройству лестницы, ведущей к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Есть разработанная концепция. Заказана проектно-сметная документация. Подразумевается мощение в граните, изменение створа лестницы для того, чтобы у нас уклон был нормативный и чтобы мы ушли [...] на муниципальную землю. Планируем сделать пешеходный променад вдоль склона, который около Законодательного собрания, с возможным выходом на улицу Карла Маркса», — сказал он в ходе презентации проектов благоустройства, состоявшейся в правительстве Пензенской области в четверг, 3 декабря.

Андрей Лузгин отметил, что пока это только концепция.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поддержал данную идею.

«Надо делать проект», — сказал он, добавив, что его реализацию можно начать при появлении финансирования.