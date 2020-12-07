Пензенский губернатор поручил оказать «Новым берегам» содействие в сбыте продукции Общество

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил заместителю председателя регионального правительства Олегу Ягову проработать вопрос об оказании содействия в сбыте продукции, производимой людьми с инвалидностью в арт-поместье «Новые берега» в селе Богословка.

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«Жильцы «Новых берегов» производят выпечку, полуфабрикаты. Поручаю [...] проработать организацию поставок продукции, может быть, на стройки, производства, предложить руководителям предприятий. Там объемы небольшие. [...] Оборудование у них есть, условия у них там отличные», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в правительстве области в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

Иван Белозерцев отметил, что «это хорошая тема».

«Давайте их поддержим», — добавил губернатор.