Суд признал законным постановление, обязывающее пензенцев носить маски в общественных местах Общество

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Пензенский областной суд отказал в удовлетворении иска гражданина об оспаривании постановления губернатора Ивана Белозерцева «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» в части ношения гигиенических масок в общественных местах.

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«По мнению административного истца, оспариваемое положение противоречит пп. «в» п. 3 постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года №417 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» в той части, в которой возложена на граждан обязанность по ношению гигиенических масок в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений, без предоставления их органами власти и организациями», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте облсуда в понедельник, 7 декабря.

В нем отмечается, что административный ответчик не согласился с доводами истца и просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

«В своем заключении прокурор пояснил, что обязанность по использованию средств коллективной и индивидуальной защиты — гигиенических масок — в соответствующей ситуации возложена на граждан безотносительно от источника предоставления этих средств», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что суд, выслушав мнения сторон, 3 декабря принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, поскольку постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

«Мотивированное решение будет изготовлено в течение 10 дней со дня окончания судебного разбирательства», — уточняется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.