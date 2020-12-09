В Пензе состоялась церемония вручения государственных и региональных наград Общество

Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. Церемония вручения государственных и региональных наград состоялась в правительстве Пензенской области в День Героев Отечества, 9 декабря.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Орденом Пирогова награждены главврач пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин и его заместитель Джамиля Курмаева.

Почетные звания присвоены представителям областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко: заместитель руководителя Ирина Фролова стала заслуженным работником здравоохранения России, заведующий региональным сосудистым центром Михаил Краснов — заслуженным врачом РФ.

Почетной грамоты президента России удостоены медицинский брат областной больницы Дмитрий Рахманин и профессор кафедры «Менеджмент» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Эдуард Кондратьев, благодарности главы государства — директор медицинского института ПГУ Александр Митрошин и механик станции скорой медицинской помощи Владимир Давыдов.

Памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» получили главный администратор сайта «Всенародная книга памяти Пензенской области» Сергей Дворянкин, председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова и координатор реготделения движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

Кроме того памятной медалью награждены областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, многофункциональный молодежный центр Пензенской области, ООО «ЛМЗ «МашСталь», учреждение культуры «Пензаконцерт», центр хореографического искусства, центр культуры и досуга.

Почетная грамота Совета Федерации вручена консультанту секретариата губернатора и правительства Пензенской области Валентине Проничкиной.

Медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» отмечен заместитель генерального директора ПАО «Россети Волга» – директор филиала «Пензаэнерго» Игорь Толбин, почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской» — бывший первый заместитель министра здравоохранения региона Виталий Пивоварчук.

Почетной грамоты главы региона удостоены начальник нижне-волжского межрегионального государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Александр Гальдин, глава администрации Башмаковского района Тамара Павлуткина и глава Белинского района Ираида Бичкурова.

Благодарность губернатора объявлена председателю регионального отделения общероссийского общественного движения женщин России Людмиле Лизуновой, заслуженному художнику России Людмиле Маневич и внештатному корреспонденту газеты «Пензенская правда» Александру Лобанкину.

Благодарственного письма главы региона удостоены участники Дельфийских игр — студент пензенского колледжа искусств Роман Аржаев и учащаяся детской школы искусств Заречного София Борзова, а также сотрудники этих двух учреждений — Игорь Кондраков и Эдуард Токарев, Ольга Макарова и Герман Амелин.