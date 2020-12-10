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В Пензе у «Фортуны» начал работу елочный базар

09:05 | 10.12.2020 | Общество

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Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. Елочный базар начал работу около торгового центра «Фортуна» на улице Калинина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе у «Фортуны» начал работу елочный базар. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По информации предпринимателей, на следующей неделе планируется открыть торговые точки по реализации хвойных деревьев по адресам: улица Клары Цеткин, 55, 25; улица Мира, 43; улица Пушкина, 15», — добавили в мэрии.

В пресс-службе отметили, что на елочных базарах можно будет купить сопутствующие товары, воспользоваться услугой по подгонке ствола под крестовину и доставкой на дом.

«При покупке хвойных деревьев покупатель имеет право запросить у продавца документы о наименовании индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность на торговом объекте, а также подтверждающие происхождение и безопасность товара», — сказали в администрации города.

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