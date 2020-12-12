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Для работников пензенского правительства и министерств 31 декабря вновь будет выходным днем

14:40 | 12.12.2020 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что 31 декабря вновь будет выходным днем для работников регионального правительства и министерств.

Для работников пензенского правительства и министерств 31 декабря вновь будет выходным днем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Конечно, я как руководитель, как и в прошлом году, приму такое решение. Это будет касаться правительства Пензенской области, министерств», — сказал глава региона в ходе прямой линии в субботу, 12 декабря.

По словам Ивана Белозерцева, он намерен рекомендовать главам администраций муниципальных образований принять аналогичное решение в рамках своих полномочий.

По мнению губернатора, руководители предприятий и организаций Пензенской области также могли бы последовать его примеру, «чтобы 31-е число было для абсолютного большинства граждан выходным днем».

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