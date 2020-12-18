В Пензе 20 школьников и студентов получили стипендии мэра Общество

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Двадцать школьников и студентов получили стипендии главы администрации Пензы в размере 4 тыс. рублей.

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В номинации «За особые успехи в учебно-исследовательской деятельности и научно-техническом творчестве» отмечены студентка филиала Финансового университета при правительстве России Ирина Агейкина, ученица гимназии №53 Анна Богослова, студентка ПензГТУ Надежда Комарова, Алина Курмаева из школы №59 и Карим Хасан из гимназии №1.

В номинации «За особые успехи в области культуры и искусства» поощрены воспитанник ДМШ имени В.П. Чеха Василий Алексухин, студентка ПГУАС Юлия Ежова, Ирина Катышова из пензенского колледжа искусств, Алина Овчинникова из гимназии №42 и Арина Селиверстова из ДМШ №1.

В номинации «За особые успехи в области спорта» стипендии заслужили ученица кадетской школы №46 Юлия Волкова, воспитанник СШОР по боксу Егор Ланщеков, ученик лицея современных технологий управления №2 Руслан Тюкаев, Дарья Графова из гимназии №13 и Егор Павлов из ПГУ.

В номинации «За особые успехи в социально значимой и общественной деятельности» отмечены студентка Пензенского казачьего института технологий Эмилия Гуляева, ученица школы №59 Алина Евсеева, студент ПГУАС Николай Набатов, Ирина Сальникова из пензенского областного медицинского колледжа и Дмитрий Чистяков из колледжа искусств.

Всем им стипендии назначены в соответствии с постановлением главы администрации Пензы №1657, которое мэр Андрей Лузгин подписал 23 ноября.

Вручение состоялось в центре культуры и досуга 17 декабря.