Строительство развязки на трассе М5 в районе Зари оценивается в 1,7 млрд. рублей Общество

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Строительство новой транспортной развязки на федеральной трассе М5 «Урал» на выезде из микрорайона Заря города Пензы оценивается в 1,7 млрд. рублей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«В пятницу состоялась моя встреча с заместителем председателя правительства Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем. Обсудили строительство транспортной развязки на выезде из микрорайона Заря. 1,7 млрд. рублей. Договорились, несмотря на сложности федерального бюджета, построить эту развязку за два года — 2021–2022 годы — в соотношении 50/50», — сказал он в ходе совещания с членами правительства Пензенской области, главами администраций муниципальных районов и городских округов во вторник, 22 декабря.

Иван Белозерцев добавил, что Пензенская область рассчитывает получить из федерального бюджета на строительство данного объекта более 800 млн. рублей.