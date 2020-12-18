Хуснуллин и Белозерцев обсудили вопросы дорожного и жилищного строительства Общество

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудили вопросы дорожного и жилищного строительства в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Москве.

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Глава региона представил проект строительства транспортной развязки на выезде из микрорайона Заря, который отделен от основной части города Пензы федеральной трассой М5 «Урал».

«Данный жилой микрорайон является одной из быстроразвивающихся территорий областного центра. В настоящее время здесь активно ведется строительство как индивидуального жилья, так и многоквартирных домов. Решаются задачи по строительству социально значимых объектов. Возведены детский сад на 175 мест, спортивная площадка, магазины шаговой доступности, пожарное депо. Планируется строительство новой школы и еще одного дошкольного учреждения на 120 мест. К моменту полного освоения территории в микрорайоне будет проживать около 115 тыс. человек», — сказал Иван Белозерцев.

Он выразил уверенность в том, что обустройство развязки улучшит транспортную логистику и поможет обеспечить безопасность дорожного движения.

«Проектно-сметная документация на объект разработана», — уточнил губернатор.

Иван Белозерцев также акцентировал внимание на том, что существует потребность в строительстве новой автодороги в обход Бессоновки.

Кроме того, в ходе встречи был рассмотрен вопрос о восстановлении прав обманутых дольщиков ООО «Север-Траст» и Фонда жилья и ипотеки города Заречного Пензенской области, сообщает пресс-служба облправительства.