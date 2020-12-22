На новый аукцион на строительство кладбища в Пензе не поступило ни одной заявки Общество

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Электронный аукцион на строительство нового кладбища площадью 40 га севернее действующего Восточного, который муниципальное казенное учреждение «УКС города Пензы» объявило после того, как прежний подрядчик «СитиСтрой» расторг контракт в одностороннем порядке, признан несостоявшимся, поскольку на него не поступило ни одной заявки.

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«В соответствии с ч. 16 ст. 66 закона о контрактной системе признать электронный аукцион несостоявшимся», — говорится в протоколе единой комиссии МКУ «Управление капитального строительства города Пензы».

Электронный аукцион был объявлен 4 декабря. Начальная (максимальная) цена составляла 37 млн. 697 тыс. 470 рублей.

Предполагалось, что подрядчик приступит к работам 12 января и завершит их 12 июня 2021 года.