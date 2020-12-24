Пензенское отделение Союза женщин России получит из бюджета более 2,5 млн. рублей Общество

Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. Пензенское региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» получит из областного бюджета субсидию в размере 2 млн. 541 тыс. 798 рублей 40 копеек по результатам конкурсного отбора на возмещение части затрат на создание объектов, имеющих общественно-культурное значение. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

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«Была предоставлена одна заявка», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что комиссия при правительстве Пензенской области рассмотрела ее 21 декабря: сначала было принято решение о допуске заявки к отбору, а затем ее признали соответствующей всем установленным требованиям и критериям.

«По каждому из критериев набрано максимальное количество баллов», — уточнили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что по результатам конкурсного отбора с НКО будет заключено соглашение на предоставление субсидии.