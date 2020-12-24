EN
14:18:14 Четверг, 24 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенское отделение Союза женщин России получит из бюджета более 2,5 млн. рублей

12:30 | 24.12.2020 | Общество

Печать

Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. Пензенское региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» получит из областного бюджета субсидию в размере 2 млн. 541 тыс. 798 рублей 40 копеек по результатам конкурсного отбора на возмещение части затрат на создание объектов, имеющих общественно-культурное значение. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

Пензенское отделение Союза женщин России получит из бюджета более 2,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Была предоставлена одна заявка», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что комиссия при правительстве Пензенской области рассмотрела ее 21 декабря: сначала было принято решение о допуске заявки к отбору, а затем ее признали соответствующей всем установленным требованиям и критериям.

«По каждому из критериев набрано максимальное количество баллов», — уточнили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что по результатам конкурсного отбора с НКО будет заключено соглашение на предоставление субсидии.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы, ударившая отца ножом в спину, получила условный срок Дмитрий Матушкин проведет прием обращений граждан по телефону
Денис Айрапетян стал серебряным призером чемпионата России по шорт-треку Педагог из Пензы стала призером конкурса «Воспитать человека»
В Пензе стартовал муниципальный конкурс «Сердце отдаю детям» Мошенники выманили у жителя Пензенской области 950 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама