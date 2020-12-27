EN
13:41:48 Воскресенье, 27 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Власти Пензы рассматривают вопрос о выделении участка под новый блошиный рынок

11:58 | 27.12.2020 | Общество

Печать

Пенза, 27 декабря 2020. PenzaNews. Администрация Пензы рассматривает вопрос о выделении муниципального земельного участка под размещение рынка по продаже бывших в употреблении вещей на территории Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Власти Пензы рассматривают вопрос о выделении участка под новый блошиный рынок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В настоящее время ведется несанкционированная торговля в микрорайоне Арбеково — на стихийном блошином рынке на улице Тернопольской. По выходным дням люди, желающие избавиться от старых, бывших в употреблении или попросту не пригодившихся вещей, раскладывают их на газонах, а в ряде случаев — и развешивают на деревьях.

При этом единственная площадка, на которой предусмотрена реализация таких вещей, находится в Терновке — на улице Центральной, 1. Согласно официальной информации, ярмарка «Мода из комода» работает по воскресеньям с 7.00 до 14.00, места на ней предоставляются всем желающим бесплатно.

Новости партнеров
Читайте также
Завершено расследование дела об избиении до смерти мужчины на берегу Суры в Пензе Стало известно место прощания с Тамарой Марсовой
Пензенский онкодиспансер получил компактный наркозно-дыхательный аппарат В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 42 детей
В Пензенской области зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусом В Пензенской области покупателя минеральных удобрений обманули на 2,6 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама