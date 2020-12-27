Власти Пензы рассматривают вопрос о выделении участка под новый блошиный рынок Общество

Пенза, 27 декабря 2020. PenzaNews. Администрация Пензы рассматривает вопрос о выделении муниципального земельного участка под размещение рынка по продаже бывших в употреблении вещей на территории Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В настоящее время ведется несанкционированная торговля в микрорайоне Арбеково — на стихийном блошином рынке на улице Тернопольской. По выходным дням люди, желающие избавиться от старых, бывших в употреблении или попросту не пригодившихся вещей, раскладывают их на газонах, а в ряде случаев — и развешивают на деревьях.

При этом единственная площадка, на которой предусмотрена реализация таких вещей, находится в Терновке — на улице Центральной, 1. Согласно официальной информации, ярмарка «Мода из комода» работает по воскресеньям с 7.00 до 14.00, места на ней предоставляются всем желающим бесплатно.