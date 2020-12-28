Пензенский губернатор резко отреагировал на видео с гробом на санках Общество

Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подверг резкой критике деятельность МУП «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию города Пензы» и мэрии после публикации в соцсетях видео, на котором запечатлено, как люди в спецодежде с названием муниципального унитарного предприятия везут по Ново-Западному кладбищу гроб на санках.

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«Хоронят ветерана, заслуженного человека, процессия идет по Аллее славы, и везут гроб на саночках, потому что снег на кладбище не почистили», — отметил Иван Белозерцев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 28 декабря.

Губернатор потребовал от главы администрации Пензы Андрея Лузгина освободить руководителя МУП «Спецбюро» от занимаемой должности.

«Подыскивайте на работу добропорядочного человека, который будет заниматься проблемами граждан», — сказал он.

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Кроме того, по мнению Ивана Белозерцева, необходимо объявить взыскание вице-мэру по городскому хозяйству Олегу Денисову.

«Всем главам районов взять под особый контроль состояние кладбищ, дорог и тротуаров у социально важных объектов», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Основной вид деятельности МУП «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» — организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

4 июня 2020 года в отношении предприятия была введена процедура наблюдения. Определением Арбитражного суда Пензенской области от 10 декабря 2020 года производство по делу о признании МУП «Спецбюро» несостоятельным (банкротом) прекращено.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 9 сентября временно исполняющей обязанности директора муниципального унитарного предприятия является Любовь Курамшина.