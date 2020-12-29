Транспортную инфраструктуру Пензы планируется развивать на основании ПКРТИ, КСОДД и КСОТ Общество

Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Администрация Пензы планирует заказать разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ). Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

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«Мы все-таки планируем заказать те документы, которые называются ПКРТИ, КСОТ и КСОДД. Это те документы транспортного планирования, которые должны ответить на вопрос: как же все-таки оптимально организовать работу общественного транспорта», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в зале заседания Пензенской городской думы во вторник, 29 декабря.

Андрей Лузгин с сожалением констатировал, что в Пензе происходит деградация системы общественного транспорта.

«Люди пересаживаются на личные легковые автомобили», — отметил он, добавив, что центр города забит машинами, возникают проблемы с парковкой.

По словам мэра, запланировано проведение масштабного исследования для того, чтобы понять, какое количество людей могло бы пользоваться общественным транспортом, если бы он работал иначе; сколько пассажиров могли бы ездить по другим маршрутам; как оптимально организовать движение в городе; где необходимо предусмотреть пересадочные узлы.

Андрей Лузгин пояснил, что изучение данных вопросов станет следующим шагом после передачи полномочий по организации регулярных перевозок на региональный уровень, поскольку необходимо оценивать ситуацию не только в Пензе, но и на близлежащих территориях, образующих единую агломерацию с областным центром.

«Рассчитываем, что эту работу мы закончим в первом полугодии 2021 года и, исходя из этого скорректируем наши планы, связанные с количеством автобусов, с количеством маршрутов, с исключением дублирования», — уточнил глава администрации города.