В Пензе обсуждают создание выделенных полос на улицах Суворова, Кирова и Калинина Общество

Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Перспективы создания выделенных полос для общественного транспорта на улицах Суворова, Кирова и Калинина обсуждаются в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Одно из предложений, которое обсуждаются сейчас, — это введение все-таки на улицах Суворова, Кирова, Калинина [...] выделенных полос, возможно, с введением одностороннего движения», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в зале заседаний Пензенской городской думы во вторник, 29 декабря.

Андрей Лузгин подчеркнул, что окончательное решение на этот счет не принято.

По его словам, вывод относительно того, целесообразно ли сохранять в Пензе троллейбусы и, если да, то как оптимально организовать их движение, будет сделан по результатам масштабного исследования, запланированного в рамках разработки документов транспортного планирования — ПКРТИ, КСОДД и КСОТ.

«В целом, вы знаете мою позицию о том, что прогресс электрического транспорта идет очень быстро. Крупные города — Москва, ряд других городов — переходят на покупку электробусов», — отметил мэр.

Андрей Лузгин добавил, что использование данного вида транспорта в Пензе пока не рассматривается.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что «и троллейбусы, и автобусы будут в конечном счете заменены электробусами».