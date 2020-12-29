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Мэр Пензы прокомментировал решение суда о свидетельствах по маршрутам №54, 89, 66, 70

19:37 | 29.12.2020 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин прокомментировал решение Арбитражного суда Пензенской области от 18 декабря, которым признаны незаконными бездействие мэрии, выразившееся в непринятии мер по проведению конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам №54, 89, 66 и 70, а также действия городского управления транспорта и связи по выдаче свидетельств по ним.

Мэр Пензы прокомментировал решение суда о свидетельствах по маршрутам №54, 89, 66, 70. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если решение устоит в апелляции и вступит в силу, мы должны будем объявить [...] конкурс на эти маршруты по нерегулируемым тарифам. Это особенность законодательства», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в зале заседаний Пензенской городской думы во вторник, 29 декабря.

Андрей Лузгин добавил, что в этом случае плату за проезд будет устанавливать тот перевозчик, который выиграет соответствующий конкурс.

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