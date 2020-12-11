В Пензе свидетельства по маршрутам №54, 89, 66, 70 выдали перевозчикам незаконно Общество

Пенза, 11 декабря 2020. PenzaNews. Бездействие администрации Пензы, выразившееся в непринятии мер по проведению конкурса на право осуществления перевозок по маршрутам №54, 89, 66 и 70, а также действия городского управления транспорта и связи по выдаче свидетельств по ним признаны незаконными. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Пензенской области.

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«С даты вступления настоящего решения в законную силу прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок серии 58 №000040, серии 58 №000041, серии 58 №000042, серии 58 №000043, выданных 4 февраля 2019 года управлением транспорта и связи города Пензы», — говорится в решении от 9 декабря.

В нем добавляется, что оно может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения.

Ранее в качестве истца в суд обратилось управление ФАС России по Пензенской области. Как третьи лица к делу были привлечены ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация «Дилижанс», обслуживающие маршруты №54, 89 и №66, 70.

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Комментируя решение суда, в пресс-службе УФАС напомнили, что с 2012 года перевозка пассажиров по этим маршрутам осуществлялась по регулируемым тарифам с финансированием выпадающих доходов за счет средств муниципального бюджета.

«Администрацией Пензы 29 декабря 2018 года утвержден документ планирования регулярных перевозок города Пензы на 2019 год, которым предусмотрено изменение вида регулярных перевозок по маршрутам №54, 66, 70, 89, а именно — оказание услуг по перевозке пассажиров по нерегулируемым тарифам с момента выдачи свидетельств на право осуществления перевозок», — отметили в ведомстве.

В управлении добавили, что выдача свидетельств на право осуществления перевозок при изменении их вида возможна только по результатам проведения конкурса.

«4 февраля 2019 года управление транспорта и связи Пензы в нарушение положений федерального закона выдало ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация «Дилижанс» свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и новые карты маршрутов без проведения открытого конкурса», — пояснили в пресс-службе.