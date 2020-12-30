В Пензе состоялась церемония вручения государственных и региональных наград Общество

Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Церемония вручения государственных и региональных наград состоялась в правительстве Пензенской области в преддверии Нового года.

Фото: Pnzreg.ru

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены гендиректор ООО «Строительное управление №2» Юрий Давыдов, а также двое представителей филиала РТРС «Пензенский ОРТПЦ» — директор Андрей Степанов и заместитель начальника цеха «Пенза» Виктор Чекаев.

Благодарственными письмами президента России отмечены главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с общественными объединениями и политическими партиями управления внутренней политики правительства Пензенской области Наталья Храмова и член совета реготделения Русского географического общества Ольга Ильина.

Благодарственных писем начальника управления президента России по общественным проектам удостоены руководитель ансамбля «Старгород» Михаил Кокорин и главный режиссер центра русской и вокальной культуры Пензы Михаил Чепышев.

Благодарность председателя Госдумы России объявлена гендиректору ООО «СГ «Рисан» Сергею Лисоволу.

Советник руководителя АО «Сельская здравница» Светлана Пинишина награждена орденом «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» Василий Трохин и директор товарищества на вере «Пугачевское» Анатолий Шугуров отмечены медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

Впервые в истории региона присвоено почетное звание «Народный учитель Пензенской области». Его удостоены учитель истории и обществознания пензенской лингвистической гимназии №6 Алла Деревянко и учитель истории и обществознания сердобской школы №9 Елена Мичкасова.

Заместитель министра – начальник управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности регионального Минсельхоза Эдуард Каташов стал заслуженным работником сельского хозяйства Пензенской области.

Почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской» награждены директор ТФОМС Елена Аксенова и начальник по обеспечению деятельности бизнес-инкубатора в Кузнецке Николай Милинский.

Директору ООО «Ремстрой» Олегу Букину вручен почетный знак губернатора «Почетный предприниматель Пензенской области».

Почетные грамоты главы региона вручены заместителю председателя комитета Заксобрания по социальной политике Яне Куприной, главврачу федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлену Базылеву и ветерану педагогического труда Валентине Донской.

Благодарность губернатора объявлена руководителю аппарата администрации Бековского района Людмиле Кротковой, врио гендиректора АО «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» Сергею Пескову, заместителю начальника отдела правового управления правительства Пензенской области Наталье Митрофановой.

Кроме того, присуждены премии за выдающиеся достижения в области культуры, искусства и средств массовой информации.

В номинации «Вклад в развитие литературы» отмечена Ольга Коршунова, «Творчество молодого автора» — Ольга Кузьмина, «Станковое искусство» — Андрей и Елена Вилковы, «Произведения монументального искусства» — Таисия Фокина, «Музыкальное искусство» — губернаторская симфоническая капелла, «Исполнительское мастерство в концертных программах самодеятельных творческих коллективов (отдельных исполнителей)» — студия свободного танца «Аксиома», «Театральное искусство» — ведущий актер «Дома Мейерхольда» Алексей Семочкин, «Театральные постановки самодеятельных театров и студий» — студия «Арлекин».

В номинации «Реализация программ и проектов по продвижению социально значимой информации и чтения» награждена заведующая высокинской библиотекой Башмаковского района Светлана Макушина, «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Пензенской области» — коллектив музея народного творчества Спасского района, «О главном» — редактор службы новостей ТРК «Наш Дом» Дмитрий Трошин, «Открытие года» — корреспондент службы информационных программ телевидения ГТРК «Пенза» Алексей Павлов, «Редакция года» — коллектив сетевого издания «ПензаИнформ», «Золотое перо» — главный редактор газеты «Новь» Олег Каленин.