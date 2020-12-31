Юрий Ильин поздравил жителей Пензы с Новым годом Общество

Пенза, 31 декабря 2020. PenzaNews. Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин подвел итоги уходящего года и поздравил жителей Пензы, партнеров по сфере ЖКХ и ветеранов отрасли с наступающим 2021 годом.

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По его словам, несмотря на сложные обстоятельства, предприятие в этом году сработало на высоком уровне.

«В период пандемии пензенцы гораздо больше находились дома. И мы с радостью отмечаем, что в это время смогли обеспечить горожанам необходимый уровень комфорта: бесперебойно снабжали город питьевой водой, старались минимизировать и быстро устранять аварийные ситуации. Статус важнейшего предприятия жизнеобеспечения обязал нас мобилизовать силы и ресурсы, чтобы не сбавлять темпы и в полном объеме выполнить инвестиционную и производственную программы. Пристальное внимание уделялось качеству холодной воды. Все системы предприятия работали на этот результат», — подчеркнул он.

Юрий Ильин напомнил, что в текущем году для удобства абонентов был запущен «Личный кабинет» и открыт дополнительный офис обслуживания в центре Пензы.

«Все эти меры по улучшению качества предоставляемых услуг будут несомненно продолжены и в следующем году. В планах — большая планомерная работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду региона, модернизация инженерных сетей, обновление инфраструктуры предприятия», — заверил он.

«Хочу пожелать пензенцам здоровья, достатка и благополучия в новом году! Счастливого Нового года и исполнения самых заветных желаний! А нашему любимому городу Пензе — процветания!» — пожелал Юрий Ильин.