По программе «Доступная среда в Пензенской области» за год адаптировано семь объектов Общество

Пенза, 8 января 2021. PenzaNews. Семь объектов адаптировано для использования инвалидами и маломобильными гражданами по программе «Доступная среда в Пензенской области» в 2020 году, на эти цели направлено более 19 млн. рублей, в том числе 10,2 млн. рублей из федерального бюджета, 8,4 млн. рублей — из регионального, 0,5 млн. рублей — из внебюджетных источников. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного Минтруда.

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В ведомстве уточнили, что в трех детсадах — №110 «Страна чудес» в Пензе, №3 в Шемышейке и «Лукоморье» в Засечном, а также в нижнеломовской школе-интернате созданы условия для получения качественного образования детьми-инвалидами.

«Выполнены работы по капитальному ремонту входных групп с устройством пандуса. Установлены системы средств информации с указанием направления движения. Приобретены дидактические игры. Закуплено специализированное учебное оборудование», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что пензенский агропромышленный колледж, где учатся студенты с нарушениями слуха, закуплено дополнительное специальное оборудование по специальности «Ихтиология и рыбоводство», а также приобретено транспортное средство с подъемным устройством.

«Для информирования граждан с ограниченными возможностями здоровья в киноконцертном зале «Пенза» и пензенской областной филармонии установлено два информационных терминала», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, для спортивно-адаптивной школы был приобретен инвентарь, в том числе для лыжных гонок и настольного тенниса.