Сотрудники МЧС в праздники провели в жилом секторе 2,5 тыс. профилактических мероприятий Общество

Пенза, 11 января 2021. PenzaNews. Сотрудники МЧС провели 2 тыс. 548 профилактических мероприятий в жилом секторе на территории Пензенской области в период с 1 по 10 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что представители ведомства посетили 763 домовладения граждан, входящих в группы риска.

Из сообщения также следует, что специалисты напомнили правила пожарной безопасности более чем 3 тыс. жителям региона.

«Сотрудники центра ГИМС главного управления МЧС России по Пензенской области проводили инструктажи среди отдыхающих на водных объектах с разъяснением правил безопасности при нахождении на льду», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что за неделю в местах проживания многодетных и социально незащищенных семей было установлено 16 автономных дымовых пожарных извещателей.