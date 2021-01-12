В Кузнецке малоимущая многодетная семья намерена заключить соцконтракт Общество

Кузнецк, 12 января 2021. PenzaNews. Малоимущая многодетная семья Аршиновых, проживающая в Кузнецке Пензенской области, намерена заключить социальный контракт с целью получения денежных средств на развитие собственного дела по изготовлению мягкой мебели. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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В настоящее время глава семейства Станислав Аршинов работает на мебельном производстве, его супруга Наталья находится в отпуске по уходу за годовалым сыном, а старшие дети учатся в школе №15.

По словам министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексея Качана, специалисты будут сопровождать семью с момента заключения соглашения на оказание государственной помощи и на всем протяжении его реализации.

Согласно официальной информации, в 2021 году в Кузнецке для заключения 228 социальных контрактов предусмотрено более 17 млн. рублей.

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Социальный контракт — соглашение, заключенное между гражданином и органом соцзащиты населения (ОСЗН) по месту жительства или пребывания, в соответствии с которым ОСЗН обязуется оказать нуждающемуся государственную социальную помощь, а человек — реализовать мероприятия, предусмотренные программой соцадаптации.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

Под программой социальной адаптации понимаются разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, направленные на преодоление им трудной жизненной ситуации. К ним относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профобразования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия.

Государственная социальная помощь на основании соцконтракта назначается на срок от трех месяцев до одного года. Данный срок может быть продлен.