В Пензенской области средний размер страховой пенсии составил около 14,4 тыс. рублей Общество

Пенза, 12 января 2021. PenzaNews. Средний размер страховой пенсии составил в Пензенской области 14 тыс. 374 рубля 52 копейки после проведенной в январе 2021 года индексации на 6,3%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) во вторник, 12 января.

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«В результате индексации пересчитано почти 406 тыс. страховых пенсий жителей Пензенской области», — отмечается в тексте.

В нем обращается внимание на то, что у каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Из текста следует, что в январе также повышены пенсионные права будущих пенсионеров: стоимость одного пенсионного коэффициента увеличена до 98 рублей 86 копеек, размер фиксированной выплаты — до 6 тыс. 44 рублей 48 копеек.