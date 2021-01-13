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Илья Савельев назначен заместителем начальника управления судебного департамента

17:52 | 13.01.2021 | Общество

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Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. Илья Савельев назначен заместителем начальника управления судебного департамента в Пензенской области.

Илья Савельев назначен заместителем начальника управления судебного департамента. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как уточняется на сайте управления, в соответствии с приказом судебного департамента при Верховном суде РФ №1429-л/с, Илья Савельев приступил к работе в новой должности 11 января.

Новый заместитель начальника будет осуществлять организацию и контроль работы отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения управления, а также курировать работу администраторов районных и городских судов по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений.

Ранее эту должность занимал Алексей Ивашков, который в 2020 году был задержан по подозрению в покушении на получение взятки.

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