Названа причина задержания Ивашкова и Ходоса Криминал

Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Один из заместителей начальника управления судебного департамента в Пензенской области обвиняется в покушении на получение от подрядчика по госконтракту взятки в особо крупном размере, в роли посредника выступил архитектор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону, в котором фамилии фигурантов не называются.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», речь идет об Алексее Ивашкове, который в управлении судебного департамента осуществляет организацию и контроль работы отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения, и об известном пензенском архитекторе Льве Ходосе.

«По данным следствия, заместитель начальника управления судебного департамента в Пензенской области обвиняется в покушении на получение взятки в размере 1,5 млн. рублей от подрядчика по государственному контракту о строительстве здания суда за своевременное и беспрепятственное принятие выполненных работ и перечисление денежных средств на счет строительной организации. Посредником при передаче взятки выступил пензенский архитектор, который 28 августа 2020 года задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области непосредственно после получения денег от подрядчика», — сказано в пресс-релизе.

Фото из архива ИА «PenzaNews»

В нем уточняется, что заместителю начальника управления судебного департамента в Пензенской области предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ, архитектору — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Согласно имеющимся сведениям, Лев Ходос заключен под стражу до 28 октября, мера пресечения Алексею Ивашкову, который был задержан позднее, пока не избрана.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 июля 2018 года управление судебного департамента в Пензенской области в лице начальника Алексея Кардакова и ООО «Евростандарт» в лице генерального директора Дмитрия Прошкина заключили госконтракт на строительство здания для размещения облсуда. Его цена составила 765 млн. 975 тыс. 990 рублей.

Срок завершения работ — 30 сентября 2020 года.

Строительство нового здания пензенского облсуда ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы Российской Федерации на 2013–2020 годы».