Новый снегопад ждет Пензенскую область 16 января, после чего наступят холода — Неворотова Общество

Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. Обрушившийся на Пензенскую область в ночь на 14 января снегопад продлится в течение всего дня, затем погода ненадолго нормализуется, 16-го числа регион вновь ждут обильные осадки, а в конце текущей недели начнется похолодание. Об этом сообщила начальник пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Валентина Неворотова.

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«К нам пришел южный циклон. [...] Южные районы попали как раз под обильный снегопад. Больше всего снега выпало в Камешкирском районе, в Лопатинском. Сейчас он идет очень интенсивно и на западе, потому что [...] циклон идет очень быстро. С востока его держит антициклон холодный, поэтому там немножко меньше осадков», — сказала она в ходе заседания штаба по ликвидации последствий снегопада, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в четверг, 14 января.

Валентина Неворотова добавила, что ожидается небольшое потепление: температура воздуха повысится до -7ºС...-4ºС.

«Снег в течение дня будет продолжаться, [...] увеличится количество его на 10–15 мм. При этом высота снега на 6.00 [...] изменяется по области от 25 до 40 см», — отметила она.

Начальник пензенского ЦГМС добавила, что в пятницу снег и ветер стихнут, будет «небольшая передышка».

«Но на этом успокаиваться не стоит, потому что 16 января нас опять ждет обильный снегопад. Наша область окажется в центре следующего циклона», — предупредила Валентина Неворотова.

По ее словам, в отличие от нынешнего снегопада, сильные осадки прогнозируются только ночью и утром, а также стихнет ветер.

«17 января температура начнет потихоньку понижаться: [...] в течение суток от -12ºС ночью до -17ºС днем, к вечеру она даже может на востоке понизиться до -21ºС, но здесь уже слабый снег будет. А вот 18 [января] холодно, без осадков: -22ºС...-27ºС, причем будет холодно и ночью, и днем, а на востоке даже, может быть, еще и холоднее», — сказала она.