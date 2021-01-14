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Черемушкина объяснила, почему перенесший коронавирус Белозерцев не сдает плазму

16:08 | 14.01.2021 | Общество

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Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина объяснила, почему глава региона Иван Белозерцев, перенесший COVID-19, не сдает плазму.

Черемушкина объяснила, почему перенесший коронавирус Белозерцев не сдает плазму. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обратила внимание, что коллеги задают вопрос: «Почему губернатор не сдает плазму для переливания больным с COVID-19, ведь он сам переболел и должен иметь антитела?» Вопрос резонный и вполне имеет место быть. Отвечаю. Антитела после болезни у И.А. Белозерцева, действительно, сформировались. Подтверждающий анализ он сделал два дня назад», — написала Дина Черемушкина в своем Telegram-канале в четверг, 14 января.

По ее словам, «сразу после болезни этого делать не стоит, результат может быть неинформативным, для формирования иммунитета нужно время».

«При отборе доноров антиковидной плазмы обязательно учитываются следующие особенности с целью обеспечения безопасности донора и реципиента: возраст 18–55 лет; масса тела более 50 кг; дата донации плазмы — не ранее чем через 14 дней после исчезновения клинических симптомов заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при двукратном отрицательном мазке на коронавирус; [...] отсутствие у потенциального донора-реконвалесцента признаков поражения легочной ткани», — уточнила Дина Черемушкина.

Она отметила, что Иван Белозерцев не может стать донором по объективным причинам.

«Решение о допуске донора, перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19, к донации антиковидной плазмы принимается коллегиально комиссией врачей-трансфузиологов и заместителем главного врача по медицинской части. Это касается абсолютно всех. Кандидатура губернатора, к его большому сожалению, так как он хотел стать донором, была отклонена врачами по объективным параметрам», — пояснила пресс-секретарь главы региона.

Дина Черемушкина добавила, что ее «тоже не взяли в доноры».

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