Максим Шикин возглавил городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР Общество

Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Майор юстиции Максим Шикин возглавил городищенский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, он назначен приказом Следственного комитета России от 15 января 2021 года.

Шикин Максим Евгеньевич в 2008 году занял должность следователя нижнеломовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области.

В 2011–2020 годах работал следователем, следователем-криминалистом, заместителем руководителя бессоновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

В 2020 году возглавил бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.