EN
14:51:18 Понедельник, 18 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Максим Шикин возглавил городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР

13:30 | 18.01.2021 | Общество

Печать

Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Майор юстиции Максим Шикин возглавил городищенский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области.

Максим Шикин возглавил городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, он назначен приказом Следственного комитета России от 15 января 2021 года.

Шикин Максим Евгеньевич в 2008 году занял должность следователя нижнеломовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области.

В 2011–2020 годах работал следователем, следователем-криминалистом, заместителем руководителя бессоновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области.

В 2020 году возглавил бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

Новости партнеров
Читайте также
Андрей Кузьмичев возглавил бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 12 районах
Пенсионерка из Кузнецка лишилась 400 тыс. рублей и украшений после беседы с незнакомкой Иван Белозерцев ответит на вопросы жителей в ходе онлайн-трансляции в «Одноклассниках»
Еще один номер телефона диспетчерской службы «Т Плюс» стал доступен в Пензе В Пензенском регионе КбшЖД на железной дороге в 2020 году погибли 15 человек
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама