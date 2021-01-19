В 2020 году около 920 пензенцев улучшили жилищные условия с помощью госпрограмм Общество

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. 916 жителей Пензенской области улучшили жилищные условия с помощью государственных программ в 2020 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

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В нем уточняется, что среди получателей мер поддержки — 524 молодые семьи и 80 многодетных, пятеро молодых специалистов на селе, 20 ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, 19 инвалидов и 14 ветеранов боевых действий, 25 сотрудников госучреждений, семеро работников государственной гражданской службы Пензенской области, 210 лиц из числа детей-сирот и 12 федеральных льготников.

«Из бюджетов разных уровней на эти цели было направлено порядка 5,7 млрд. рублей», — отмечается в тексте.